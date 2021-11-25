De Londres, atacante reforça torcida do Flamengo e sonha em colocar título da Libertadores no currículo

Torcedores dos mais diversos lugares do mundo estão deslocando-se para Montevidéu, onde o Flamengo enfrenta o Palmeiras, no sábado, na decisão da Libertadores. Os cerca de 20 mil rubro-negros esperados no Uruguai serão apenas uma parte da torcida que acompanhará a final de onde estiver. Em Londres, por exemplo, Rodrigo Muniz, hoje no Fulham (ING), estará "sofrendo" junto com os ex-companheiros. A torcida para o atacante ainda tem um valor especial, uma vez que o promissor atleta atuou pelo Fla nesta edição da Copa.- Acho que dá (para colocar o título no currículo, caso o Flamengo vença), sim, né?! (risos) Como atuei, então acho que dá para se sentir como campeão. Claro que para quem está na final é diferente, por todo sentimento e envolvimento, mas para mim também será especial - disse Muniz, ao LANCE!, antes de seguir:

- Tenho jogo aqui no mesmo dia, mas é mais cedo. Então é estar bem focado na partida, buscar a vitória para mantermos a boa campanha, e depois já organizar para ver a final (risos). Quem sabe não sai um golzinho e depois também vem o título? - projetou Rodrigo Muniz, que estará à disposição do Fulham contra o Preston, na 20ª rodada da Championship, no sábado às 9h30. Hoje com 20 anos, Rodrigo Muniz chegou às divisões de base do Flamengo em 2018. A estreia entre os profissionais foi em 2020 e, após nove gols em 25 jogos pelo time principal neste ano, o centroavante foi vendido ao Fulham em agosto. Os ingleses pagarão 8 milhões de euros pelo atacante, cerca de R$ 49 milhões.

Em adaptação ao novo clube e país, Rodrigo Muniz tem conquistado, aos poucos, seu espaço na equipe do Fulham. São nove jogos, sendo apenas um com mais de 35 minutos em campo, e três gols marcados na Championship.

Em entrevista ao LANCE!, o promissor centroavante brasileiro comentou o seu início no Fulham, os desafios e a expectativa para a sequência na Inglaterra.

- Por enquanto só tenho a agradecer. Claro que tem muitas mudanças, tenha a questão da língua, do estilo de jogo, mas são coisas que aos poucos vou pegando. Sou jovem e isso ajuda. Além disso, fui muito bem recebido no clube, todos me deixaram à vontade e tranquilo para trabalhar. Tenho aprendido e evoluido demais nesses últimos meses - comentou Muniz, complementando:

- O principal objetivo nesse momento era de poder entender melhor como o futebol é praticado aqui e me adaptar ao país. Creio que, apesar do pouco tempo, já consegui evoluir. Tenho procurado aprender, observar e, quando tenho oportunidade, creio que tenho conseguido atuar bem também. Temos uma equipe muito boa e um grupo muito unido, que está focado para buscar os objetivos e estamos conseguindo nos manter nas primeiras posições.

Por conta da breve, mas positiva, passagem pelo time principal do Flamengo, Rodrigo Muniz tem os passos acompanhados pela Nação no cenário europeu.

Os primeiros gols do centroavante na segunda divisão da Inglaterra tiveram bastante repercussão entre os torcedores, e Muniz agradeceu o carinho.

- Fico feliz e sempre acompanho as repercussões. Quase sempre vejo os jogos do Flamengo e torço pelos meus amigos. A torcida do Flamengo é sensacional, quando saí ainda não estava tendo público no estádio, então só pelas redes sociais. Para mim é muito especial, é sinal de que gostam de mim e que pude deixar, apesar de em pouco tempo, meu nome marcado de alguma maneira.