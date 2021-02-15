De 'Léo Gil' como símbolo ao 'Milagre de Itaquera': como o Vasco aparece na internet na semana decisiva

A derrota para o Internacional, com os contornos de crueldade como ocorreu, deixou marcas imediatas. Uma é a possibilidade de o Vasco ser rebaixado já na próxima rodada - caso perca para o Corinthians e o Bahia vença o Fortaleza -, outra é o símbolo da derrota e, por fim, a esperança na manutenção.A aparente pouca disposição na marcação durante a jogada que resultou no segundo gol colorado fez de "Léo Gil" um culpado. Ao menos no Twitter, ao longo das primeiras horas desta segunda-feira, o nome do volante apareceu nos assuntos comentados naquela rede social.