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futebol

De férias do Flamengo, Filipe Luís visita ex-companheiros na Espanha

Lateral-esquerdo esteve no CT do Atlético de Madrid, clube onde é ídolo...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 13:29

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 13:29

De férias do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís esteve no CT do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira, visitando ex-companheiros do clube que defendeu por oito temporadas, conquistou títulos e é ídolo da torcida. Nas redes sociais, o Atleti registrou imagens do reencontro entre Filipe Luís, Koke e o técnico Diego Simeone, entre outros.Com o segundo lugar assegurado na tabela do Brasileirão, o Flamengo antecipou o período de férias para os principais atletas do elenco principal. Assim, nesta quinta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-GO, na última rodada do campeonato, com um time formado por jovens da base. Saiba mais!Aos 36 anos, Filipe Luís conviveu com lesões musculares na temporada de 2021 e fechou o ano com 43 partidas pelo Flamengo. O vínculo do lateral-esquerdo - que faz parte da "geração 85", como o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas - foi prorrogado até dezembro de 2022, assim como os companheiros citados.
Crédito: FilipeLuísnoCTdoAtléticodeMadrid,aoladodeex-companheiroscomoKoke(Foto:Divulgação/AtléticodeMadrid

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