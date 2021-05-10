De eliminações à sequência imbatível: Rogério Ceni completa 6 meses no Flamengo; veja números

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

No dia 10 de novembro de 2020, Rogério Ceni aterrissou no Ninho do Urubu em meio a um turbilhão de responsabilidades: jogos decisivos nos mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores e pressão pela arrancada no Brasileiro. E, entre pesados revezes iniciais e a fase atual de glórias, o treinador completa seis meses, nesta segunda-feira, desde que foi apresentado como técnico do Flamengo. Até sagrar-se octacampeão brasileiro, o Flamengo de Ceni penou. Foi eliminado de ambos os torneios citados acima, para São Paulo (nas quartas) e Racing (nas oitavas), respectivamente, e num intervalo de 13 dias. Restara o Brasileirão para a redenção e, por que não, manutenção do trabalho.

O começo desta temporada também tem colaborado significativamente para Rogério Ceni cair nas graças da torcida. Além do título da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras, o Fla vem de uma sequência de seis vitórias consecutivas, algo que não ocorria desde a Era Jorge Jesus (ou março de 2020).

- Esse time atua muito parecido com que eu trabalhava em 2019, mas não aqui (em relação ao Fla de Jesus). É o jeito que eu sempre joguei, com um lateral de armação, não um volante de marcação. Mas buscando qualificar cada vez mais a saída de jogo. Fico feliz com uma comparação boa, porque é um grande momento do Flamengo - falou Ceni, em recente coletiva, emendando:

- O estilo de jogo que o Flamengo joga hoje é mais do que eu entendo sobre futebol. Não me baseio muito no passado. Fico feliz só de ter uma comparação com um cara tão vitorioso e que teve uma história aqui no Flamengo. Que a gente possa acumular mais uma vitória. Dessas vitórias, três foram na Libertadores. E acho que isso é um peso maior nessas seis vitórias seguidas.

De fato, a sequência ganha em notoriedade pois colaborou para encaminhar a vaga antecipada do Fla às oitavas da Libertadores e assegurar a da decisão da Carioca após duas goleadas sobre o Volta Redonda.

Agora, o Flamengo de Rogério Ceni volta os holofotes para a Libertadores, quando, nesta terça-feira, às 21h30, visita o Unión La Calera, pela quarta rodada do Grupo G. Uma vitória garante a vaga nas oitavas.

NÚMEROS DE CENI PELO FLAMENGO

Jogos: 33Vitórias: 19Empates: 7Derrotas: 7Aproveitamento: 64,6%Títulos: Supercopa do Brasil e Taça Guanabara​ARTILHEIROS DA ERA ROGÉRIO CENI

Gabigol - 22 golsArrascaeta - 10 golsPedro - 9 golsBruno Henrique - 8 golsVitinho - 4 golsWillian Arão - 3 golsEverton Ribeiro, Isla, Gerson e Michael - 2 golsFilipe Luís, Pepê, Gustavo Henrique e Diego - 1 gol

JOGADORES QUE MAIS ATUARAM COM CENI

- Arrascaeta / Bruno Henrique / Everton Ribeiro / Vitinho (30 jogos)- Gerson (28 jogos)