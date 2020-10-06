De desfalques a ajustes: Corinthians deve ter meio-campo bem modificado

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com ou sem desfalques, o Corinthians não tem se notabilizado por repetir escalações e não será diferente diante do Santos, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Brasileirão-2020. Sem poder contar com Cantillo e Otero, Dyego Coelho terá de promover mudanças no meio-campo corintiano, mas as mexidas não devem parar por aí e o setor estará bem modificado no clássico.As constantes alterações jogo a jogo no time titular acontecem devido aos problemas para deslanchar no campeonato. O Timão não consegue estabelecer uma sequência de bons jogos e, consequentemente, não acerta uma equipe base para começar os jogos. Mas não é só: a limitação do elenco também influencia, principalmente no setor ofensivos, que não corresponde.

Entre as mudanças que acontecerão, duas serão obrigatórias, já que Otero, convocado pela seleção da Venezuela, e Cantillo, convocado pela seleção da Colômbia, serão desfalques em até três partidas do Brasileirão, começando pelo clássico diante do Santos. Ambos foram titulares no último sábado, contra o Red Bull Bragantino, mas assim como o restante do time não foram tão bem.Para ser justo, o colombiano foi um dos que se salvaram na partida, principalmente no segundo tempo e foi elogiado por Coelho, mas o que deu certo não poderá ser repetido. Em seu lugar, é provável que Ramiro seja o escolhido para voltar ao time titular, mas Roni e Camacho também podem pintar na posição, apesar de fazerem funções bem diferentes de Cantillo.

Já para ocupar a lacuna deixada por Otero, quem deve entrar é o seu amigo Cazares, que pode ter sua primeira vez como titular do Corinthians. No entanto, há chances de o equatoriano ganhar a posição de Luan, a quem substituiu durante o segundo tempo do jogo em Bragança Paulista e Everaldo receberia uma nova chance no lado esquerdo do setor ofensivo alvinegro.

Outro que pode retornar é o volante Xavier, que foi bem contra o Bahia, teve uma queda de rendimento contra o Sport e acabou ficando fora dos outros compromissos. Se tiver uma nova oportunidade, o jovem deve entrar no lugar de Gabriel, que foi a novidade da partida do último sábado. Com ele, a equipe teve um bom desempenho na "saída de três", um pilar do esquema de Coelho, em que o camisa 39 iniciou as jogadas entre os dois zagueiros contra o Bahia.

Um que deve se manter é Léo Natel, que se destacou nas duas últimas rodadas e conquistado um espaço por essa participação positiva. Sendo assim, dos cinco meio-campistas (defensivos e ofensivos) que iniciaram a partida contra o Red Bull Bragantino, apenas um pode ser figurinha repetida no time que enfrenta o Santos, nesta quarta-feira, às 19h, na Neo Química Arena.