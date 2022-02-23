De contrato novo, confira os números de Léo Ortiz no Bragantino

Nesta semana, o Bragantino assegurou contratualmente a sequência de um dos jogadores com maior regularidade na equipe e colocado em destaque, especialmente, na campanha do vice-campeonato da Sul-Americana de 2021: o zagueiro Léo Ortiz.>Não deixe de baixar o aplicativo de resultados do LANCE!Tendo agora vínculo com o Massa Bruta até 2026, a renovação também sinaliza com os procedimentos do clube em valorizar o defensor de 26 anos de idade que ostenta a faixa da capitão na equipe dirigida pelo técnico Mauricio Barbieri.

Léo Ortiz chegou na estrutura mantida pelo Red Bull ainda em 2019, porém para atuar no Red Bull Brasil, e logo demonstrou uma adaptação a filosofia em caráter suficiente para fazer somente 16 confrontos antes de migrar para o Braga, no mesmo ano.

De lá pra cá, foram 133 partidas jogadas na equipe de Bragança Paulista (sendo que, em somente três oportunidades, ele não iniciou os duelos entre os titulares) com três gols marcados. Além da conquista da Série B do Brasileirão, em 2019, coletivamente Léo também conquistou o Troféu do Interior no Campeonato Paulista, no ano de 2020.

Referente a premiações individuais, o zagueiro com formação no Internacional esteve presente na seleção de três campeonatos diferentes na última temporada (Paulistão, Brasileirão e Sul-Americana) além da eleição no tradicional troféu Bola de Prata, promovido pela 'ESPN' para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.