De Bruyne faz quatro, City goleia Wolverhampton e pode ser campeão inglês já na próxima rodada

Uma goleada de mão cheia! Nesta quarta-feira, o Manchester City deu mais um passo para a conquista da Premier League. Em jogo atrasado da 33ª rodada, o time de Pep Guardiola fez mais uma vítima. Com quatro gols de De Bruyne e um de Sterling, o City venceu o Wolverhampton por 5 a 1, chegou a 89 pontos e já pode ser campeão na próxima rodada em caso de vitória e um tropeço do Liverpool.COMEÇO ELETRIZANTEO início de jogo no Molineux Stadium foi bem animado, ao melhor estilo Premier League. Logo aos seis minutos de partida, Bernardo Silva achou uma assistência primorosa para Kevin De Bruyne. O belga invadiu a área dos mandantes e finalizou cruzado para colocar o City em vantagem no placar.

​Os donos da casa não se abateram com o gol sofrido logo nos primeiros minutos de jogo e foram buscar o empate praticamente no lance seguinte. Aos 11 minutos, em contra-ataque veloz, Pedro Neto recebeu na esquerda, avançou e cruzou rasteiro para Dendoncker bater de primeira e marcar para o Wolverhampton.

>> VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE E SIMULE RESULTADOSDE NOVO ELEE antes mesmo que o Wolverhampton pudesse se animar para buscar a virada, o Manchester City tratou de acalmar os ânimos e novamente ficou em vantagem no placar. Na marca de 16 minutos, José Sá saiu mal do gol e a bola sobrou nos pés de De Bruyne. O belga só teve o trabalho de tirar do goleiro e colocou novamente o City na frente.

HAT-TRICK Imparável, o Manchester City não pisou no freio depois do segundo gol e ampliou o placar aos 23 minutos e, de quebra, com um hat-trick de Kevin De Bruyne. Em sua jogada característica, o belga puxou da ponta para dentro e soltou um petardo de esquerda, sem chances para o goleiro dos Wolves, para anotar o terceiro dele e do City no jogo.

POKERJá no segundo tempo de partida, o Manchester City seguiu em cima do Wolverhampton e Kevin De Bruyne foi para as redes mais uma vez no Molineux. O belga deu boa assistência para Bernardo Silva, que tentou achar Sterling. A bola desviou na defesa e sobrou limpa para De Bruyne cravar mais uma vez.

PASSOU A RÉGUANos minutos derradeiros da partida, foi a vez de Sterling ir para as redes e dar números finais ao duelo. João Cancelo recebeu cara a cara com o goleiro e tentou marcar. A bola sobrou nos pés de Sterling, praticamente em cima da linha, e o atacante apenas escorou para fechar o placar.

PERTO DO TÍTULOO Manchester City já pode ser campeão inglês na próxima rodada da Premier League. Para isso acontecer, o City precisa vencer o West Ham, em Londres, no próximo domingo (15), às 10h, e torcer para que o Liverpool não vença o Southampton, na próxima terça-feira (17), fora de casa.