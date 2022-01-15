De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

O Manchester City conquistou grande vitória sobre o Chelsea por 1 a 0 na Premier League e consegue dar um passo largo em busca de mais um título do Campeonato Inglês. Com gol de De Bruyne na segunda etapa, a equipe de Pep Guardiola consegue abrir 13 pontos de diferença para o vice-líder da competição.SÓ DEU CITYNa primeira etapa, o Manchester City dominou os primeiros 45 minutos, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 13 minutos, Stones aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para defesa tranquila de Kepa. Aos 38, o Chelsea vacilou em uma saída de bola, Grealish saiu na cara do gol, mas o goleiro espanhol realizou grande defesa e impediu o tento da equipe de Guardiola.