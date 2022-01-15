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futebol

De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

Com vitória, equipe de Pep Guardiola abriu 13 pontos de diferença para os Blues e dá passos largos em busca do título do Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 11:21

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 11:21

O Manchester City conquistou grande vitória sobre o Chelsea por 1 a 0 na Premier League e consegue dar um passo largo em busca de mais um título do Campeonato Inglês. Com gol de De Bruyne na segunda etapa, a equipe de Pep Guardiola consegue abrir 13 pontos de diferença para o vice-líder da competição.SÓ DEU CITYNa primeira etapa, o Manchester City dominou os primeiros 45 minutos, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 13 minutos, Stones aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para defesa tranquila de Kepa. Aos 38, o Chelsea vacilou em uma saída de bola, Grealish saiu na cara do gol, mas o goleiro espanhol realizou grande defesa e impediu o tento da equipe de Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
GRANDES DEFESAS​No primeiro minuto da segunda etapa, o Chelsea quase abriu o placar após Lukaku ser enfiado em profundidade, sair cara a cara com Ederson, mas finalizar para excelente defesa do brasileiro. Aos 17 minutos, De Bruyne cobrou uma falta da entrada da área e bateu para outra boa defesa de Kepa, que mandou para escanteio.
ESTRELA BELGANo ataque seguinte, Sterling recebeu passe na entrada da área e finalizou cruzado, mas tirando tinta da trave. ​Aos 24 minutos, De Bruyne recebeu uma bola na intermediária, deixou Kanté na saudade e bateu de fora da área para marcar um belo gol que decidiu a partida a favor dos Citizens.
Crédito: ComgoldeDeBruyne,ManchesterCityderrotouoChelseanoEtihadStadium(OLISCARFF/AFP

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