‘De alma lavada’, Abel Ferreira celebra vitória do Palmeiras no Choque-Rei

O São Paulo era, até a última terça-feira (17), o maior carrasco do Palmeiras na ‘era Abel Ferreira’, pois, com o português o Alviverde ainda não tinha conseguido bater o rival. Pela Libertadores, porém, o Verdão foi superior e foi capaz de, no Allianz Parque, golear e eliminar o adversário, algo que deixou o treinador extasiado. Segundo noticiou o NOSSO PALESTRA, o técnico buscava uma resposta ‘forte e convincente’ contra o time que, até aqui, era o seu principal algoz. Com a goleada, este desejo tornou-se realidade.Após a partida, extasiado pela vitória, Abel ligou para familiares e pessoas próximas, para comemorar o resultado positivo. O treinador demonstrou toda sua alegria e afirmou estar ‘de alma lavada’.
Na semifinal da competição, o Palmeiras pode enfrentar o River Plate ou o Atlético-MG. O confronto entre as equipes será realizado nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília).