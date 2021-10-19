De acordo com site, Santos tem 34% de chance de rebaixamento

O Santos tem 34% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. Na briga pela parte debaixo da tabela e para fugir do Z4, a equipe de Fábio Carille terminou a 27ª rodada na 15ª colocação com 29 pontos, apenas um ponto a mais que o Juventude, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.Dos times que estão na zona de rebaixamento, a Chapecoense, que ocupa a lanterna, tem 99% de chance de cair, o Grêmio na vice lanterna tem 52%, o Sport 65% e o Juventude 56%. O Bahia que é a primeira equipe fora do Z4 possui 38% e subindo a tabela temos: Ceará com 13%, América-MG com 19%, São Paulo com 8%, Atlético-GO com 4%, Athletico-PR e Cuiabá com 5% e Fluminense com 2%.