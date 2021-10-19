Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De acordo com site, Santos tem 34% de chance de rebaixamento

Site infobola aponta o Peixe como o sexto clube mais cotado para a queda para a Série B...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 14:55
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / SantosFC
O Santos tem 34% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. Na briga pela parte debaixo da tabela e para fugir do Z4, a equipe de Fábio Carille terminou a 27ª rodada na 15ª colocação com 29 pontos, apenas um ponto a mais que o Juventude, que é o primeiro time na zona de rebaixamento.Dos times que estão na zona de rebaixamento, a Chapecoense, que ocupa a lanterna, tem 99% de chance de cair, o Grêmio na vice lanterna tem 52%, o Sport 65% e o Juventude 56%. O Bahia que é a primeira equipe fora do Z4 possui 38% e subindo a tabela temos: Ceará com 13%, América-MG com 19%, São Paulo com 8%, Atlético-GO com 4%, Athletico-PR e Cuiabá com 5% e Fluminense com 2%.
Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento. Perdeu para o Atlético-MG e empatou com o Sport na última rodada, mas recebe o América-MG em casa com 50% da capacidade da Vila Belmiro.Cinco das próximas sete partidas do Brasileiro serão em casa e o time pode embalar uma sequência de pontos importantes no campeonato para afastar do Z4. Santos recebe América-MG, Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Chapecoense em casa e pode vencer confrontos contra equipes que também brigam na parte debaixo da classificação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados