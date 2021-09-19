David Luiz treina no Ninho do Urubu e não defenderá o Flamengo na partida com o Grêmio neste domingo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O torcedor do Flamengo terá de aguardar um pouco mais para ver David Luiz em campo. Neste domingo, horas antes da equipe enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o defensor divulgou em suas redes sociais uma imagem do seu treinamento no Ninho no Urubu.

+ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos! O jogador de 34 anos realizou um trabalho na parte interna do CT. O Rubro-Negro chegou a fazer mistério sobre a possibilidade de David Luiz estar entre os relacionados no confronto com a equipe gremista.