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futebol

David Luiz treina no Ninho do Urubu e não defenderá o Flamengo na partida com o Grêmio neste domingo

Zagueiro fez um trabalho na parte interna do CT do clube e registrou nas suas redes sociais...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 16:01
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O torcedor do Flamengo terá de aguardar um pouco mais para ver David Luiz em campo. Neste domingo, horas antes da equipe enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o defensor divulgou em suas redes sociais uma imagem do seu treinamento no Ninho no Urubu.
+ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos! O jogador de 34 anos realizou um trabalho na parte interna do CT. O Rubro-Negro chegou a fazer mistério sobre a possibilidade de David Luiz estar entre os relacionados no confronto com a equipe gremista.
O Flamengo está na terceira colocação do Brasileirão, com 34 pontos em 17 jogos.

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