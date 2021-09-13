David Luiz realiza primeiro treino no Ninho do Urubu como jogador do Flamengo

Nesta segunda-feira, David Luiz realizou o primeiro treino como jogador do Flamengo no CT do Ninho do Urubu. O jogador fez avaliações físicas na parte interna e, também, no campo. Essa informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia". > ATUAÇÕES: Michael marca duas vezes e recebe a maior nota do Flamengo
David Luiz não entra em campo desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, ainda no primeiro semestre do ano. No entanto, como apresentou boa forma física, não deve demorar a estar em condições de estrear com a camisa do Flamengo. Vale destacar que, para estrear, o nome do jogador precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Já Bruno Henrique, que não jogada desde a partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, por lesão muscular na coxa direita, segue em recuperação física. Enquanto isso, Piris da Motta, César, Rodrigo Caio, Renê e Kenedy participaram de um coletivo ao lado do time sub-20. A notícia ruim se deu por Arrascaeta. O Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda do meio-campista. O clube não divulgou prazo para a recuperação, mas o jogador já iniciou tratamento.
Mesmo assim, vale destacar, ele não estará disponível para a partida contra o Grêmio, na quarta-feira, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A lesão ocorreu durante o jogo contra o Palmeiras.
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Arrascaeta ficou em campo por apenas 23 minutos na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, no último domingo, no Allianz Parque. O meia havia sentido dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Dessa forma, Arrascaeta se junta a Filipe Luís, que também está entregue ao departamento médico do Flamengo.