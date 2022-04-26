David Luiz pode desfalcar o Flamengo contra a Católica na Libertadores

O Flamengo pode ter mais um jogador importante, e do sistema defensivo, como desfalque para o próximo jogo, que será contra a Universidad Católica, às 19h (de Brasília) desta quinta, no Chile. Trata-se de David Luiz, que não treinou com bola no Ninho do Urubu nem ontem e nem nesta terça-feira, quando o grupo rubro-negro realizou atividades táticas no Ninho do Urubu.A informação inicial é do site "Extra" e foi confirmada pelo LANCE!. O defensor, que foi poupado do último jogo do Fla, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, realizou apenas trabalhos na academia do CT e nem sequer foi ao gramado para realizar treinos com bola.