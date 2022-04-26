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futebol

David Luiz pode desfalcar o Flamengo contra a Católica na Libertadores

Zagueiro é dúvida, mas ainda não está descartado pela comissão técnica para o jogo diante dos chilenos, nesta quinta-feira, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 16:05

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 16:05

O Flamengo pode ter mais um jogador importante, e do sistema defensivo, como desfalque para o próximo jogo, que será contra a Universidad Católica, às 19h (de Brasília) desta quinta, no Chile. Trata-se de David Luiz, que não treinou com bola no Ninho do Urubu nem ontem e nem nesta terça-feira, quando o grupo rubro-negro realizou atividades táticas no Ninho do Urubu.A informação inicial é do site "Extra" e foi confirmada pelo LANCE!. O defensor, que foi poupado do último jogo do Fla, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, realizou apenas trabalhos na academia do CT e nem sequer foi ao gramado para realizar treinos com bola.
O Flamengo irá esperar até amanhã, quarta-feira, véspera do jogo contra os chilenos, para saber se David Luiz irá se recuperar de dores sentidas no joelho e terá (ou não) condições de ser relacionado para a viagem a Santiago.
> Veja a tabela da Libertadores
Vale lembrar que o Fla já não pode contar com outros três zagueiros: Gustavo Henrique (ainda em contato leve com bola), Fabrício Bruno (fisioterapia) e Rodrigo Caio (na fase de transição). Por outro lado, Pablo estará apto a fazer a sua segunda partida pelo time de Paulo Sousa.
Crédito: DavidLuizfezatividadeslevesnestasegunda;nestaterça,nãofoiacampo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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