Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • David Luiz participa do treino do Flamengo, mas deve ser desfalque contra o Athletico-PR
futebol

David Luiz participa do treino do Flamengo, mas deve ser desfalque contra o Athletico-PR

O próximo compromisso do Flamengo acontece na Arena da Baixada, onde o gramado é sintético, o que exige mais da parte física dos atletas...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 15:25
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Flamengo se reapresentou na manhã deste domingo no Ninho do Urubu. David Luiz, que está recuperado de lesão, esteve presente e participou normalmente do coletivo, mas, mesmo assim, ainda não deve voltar no próximo compromisso do Fla.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória sobre o GaloIsso acontece porque o próximo jogo do Flamengo é contra o Athletico-PR nesta terça-feira, as 16h, na Arena da Baixada, onde o gramado é sintético - atuar sobre tal terreno exige mais da parte física dos atletas. Como o departamento médico do clube adota cautela no retorno, a tendência é de que o zagueiro fique de fora. A informação foi dada inicialmente pelo jornal "O Dia".
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Dessa forma, David Luiz pode estar de volta ao Flamengo no jogo da próxima sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, quando o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-GO. Essa partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Vale lembrar que David Luiz, desde que chegou, disputou apenas dois jogos com a camisa do Flamengo e soma menos de 70 minutos em campo. Contra o Barcelona-EQU, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores, o zagueiro sentiu dores no adutor da coxa esquerda e deixou o campo com menos de dez minutos. Posteriormente, um exame constatou lesão no local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados