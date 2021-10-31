David Luiz participa do treino do Flamengo, mas deve ser desfalque contra o Athletico-PR

Após a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, o Flamengo se reapresentou na manhã deste domingo no Ninho do Urubu. David Luiz, que está recuperado de lesão, esteve presente e participou normalmente do coletivo, mas, mesmo assim, ainda não deve voltar no próximo compromisso do Fla.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória sobre o GaloIsso acontece porque o próximo jogo do Flamengo é contra o Athletico-PR nesta terça-feira, as 16h, na Arena da Baixada, onde o gramado é sintético - atuar sobre tal terreno exige mais da parte física dos atletas. Como o departamento médico do clube adota cautela no retorno, a tendência é de que o zagueiro fique de fora. A informação foi dada inicialmente pelo jornal "O Dia".
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Dessa forma, David Luiz pode estar de volta ao Flamengo no jogo da próxima sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, quando o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-GO. Essa partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Vale lembrar que David Luiz, desde que chegou, disputou apenas dois jogos com a camisa do Flamengo e soma menos de 70 minutos em campo. Contra o Barcelona-EQU, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores, o zagueiro sentiu dores no adutor da coxa esquerda e deixou o campo com menos de dez minutos. Posteriormente, um exame constatou lesão no local.