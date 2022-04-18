Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • David Luiz manda recado em apoio a Matheus França: 'Estaremos com você, menino de ouro'
futebol

David Luiz manda recado em apoio a Matheus França: 'Estaremos com você, menino de ouro'

Jovem meia sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito e passará por cirurgia...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:41
Um contratempo interromperá a provável sequência que Matheus França receberia com a camisa dos profissionais do Flamengo. No último domingo, a joia, acionada no segundo diante do São Paulo, no Maracanã, acabou sofrendo uma fratura na fíbula do tornozelo direito, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. David Luiz mandou uma mensagem de apoio ao promissor meia revelado no Ninho do Urubu:- Estaremos com você, menino de ouro. Muita força, voltará ainda melhor! - postou o experiente zagueiro, em seu perfil no Instagram.
Matheus França entrou na partida aos 31 minutos do segundo tempo e, já no fim do duelo, dividiu uma bola com Jandrei, goleiro são paulino. O garoto vinha jogando bem no meio e sendo participativo. Em tempo: o lance que originou a lesão foi interpretado como falta no arqueiro.
Cria da base do Flamengo, Matheus França é um dos talentos mais promissores do clube. Aos 18 anos, foi integrado ao elenco principal em janeiro, após a chegada de Paulo Sousa, e vinha recebendo chances do treinador na equipe principal (o jogo contra o São Paulo foi o quinto do jovem nesta temporada) e, por vezes, defendendo o Sub-20 do Rubro-Negro.
> Veja a tabela do Brasileirão
Com passagens pelas seleções de base do Brasil, o meia tem contrato com o clube até 2027 e multa rescisória de 100 milhões de euros - recorde na história do Fla. Ele terá que passar por cirurgia.
Crédito: DavidLuizeMatheusFrançasoltampipa,emdiadeconfraternizaçãonoFlamengo(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados