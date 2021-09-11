David Luiz fala sobre acerto com o Flamengo e destaca: 'A Nação me chamou, então, eu estou aqui'

- Na vida, nada é por acaso. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nenhuma folha cai da árvore sem que seja a vontade divina. Os desafios e obstáculos surgem para que você saiba que Ele, Deus, sempre vai estar lá para te levantar. Mesmo que você não veja e, assim, a cada dia você é mais forte. Eu sempre sigo a voz de Deus e o meu coração. E, como dizem por aí, “a voz do povo é a voz de Deus”. A Nação me chamou, então, eu estou aqui. Durante toda a negociação, a torcida do Flamengo, também através das redes sociais, fez coro pela chegada do experiente zagueiro. A Nação se mobilizou para que a hashtag #DavidLuizNoFlamengo se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil e no mundo.