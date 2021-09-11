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David Luiz fala sobre acerto com o Flamengo e destaca: 'A Nação me chamou, então, eu estou aqui'

Em post publicado nas redes sociais, o novo reforço do Flamengo disse que 'nada acontece por acaso' e mostrou como o carinho a torcida fez a diferença na escolha...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 17:14
Crédito: AFP
Na tarde deste sábado, pelas redes sociais, David Luiz se pronunciou sobre o acerto com o Flamengo. O zagueiro disse que "nada acontece por acaso" e mostrou como o carinho a torcida fez a diferença na escolha pelo Rubro-Negro.> Entenda a importância da contratação de David Luiz
- Na vida, nada é por acaso. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nenhuma folha cai da árvore sem que seja a vontade divina. Os desafios e obstáculos surgem para que você saiba que Ele, Deus, sempre vai estar lá para te levantar. Mesmo que você não veja e, assim, a cada dia você é mais forte. Eu sempre sigo a voz de Deus e o meu coração. E, como dizem por aí, “a voz do povo é a voz de Deus”. A Nação me chamou, então, eu estou aqui. Durante toda a negociação, a torcida do Flamengo, também através das redes sociais, fez coro pela chegada do experiente zagueiro. A Nação se mobilizou para que a hashtag #DavidLuizNoFlamengo se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil e no mundo.
> Veja a tabela do Brasileirão
David Luiz estava sem clube desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, em junho. Agora, ele firma contrato com o Rubro-Negro Carioca até o fim de 2022 e já pode ser apresentado na próxima segunda-feira.
O Flamengo volta a campo já neste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h. A partida, que é válida pela 20ª rodada do Brasileirão, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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