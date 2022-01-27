David Luiz explica o que determinou a sua escolha pelo Flamengo: 'Tinha cinco ou seis propostas da Europa'

Em setembro de 2021, após uma duradoura novela e ecoante mobilização da torcida, David Luiz assinou contrato com o Flamengo. Aliás, o barulho da torcida nas redes sociais foi determinante para a sua escolha, o que foi reforçado pelo próprio zagueiro em recente entrevista. O defensor de 34 anos ainda admitiu que tinha "cinco ou seis propostas da Europa" em mãos.- Eu não tinha pretensão nenhuma de voltar para o Brasil. É uma escolha de vida, não é só mudar de time, e eu tinha claro que não ia voltar para o Brasil. Estava de férias, em Juiz de Fora, e comecei a ter o convívio em família, sabe? Com meus pais, meus amigos, meus filhos e aqueles vínculos de pessoas que sempre torceram por você, mas estiveram longe. A pandemia também me fez refletir sobre essa importância de estar perto da família - falou David Luiz, ao canal "Futmesa7", emendando:

ESTRUTURA DO FLA E BUSCA POR TÍTULOS

Por falar em "ser campeão", David Luiz enalteceu um fator essencial para que um clube seja imponente na briga por taças: a estrutura do local de trabalho diário. E o camisa 32 destacou a do Fla como uma que "tem tudo".

- Flamengo tem tudo, absolutamente tudo aquilo que precisa. Tem tudo. Cabe a nós, que estamos no Flamengo, representando o Flamengo, cumprir com isso. Temos que nos dedicar. O futebol é dinâmico, não temos tempo para descanso, temos que ter fome e sede todos os dias. Senão passa. Todo mundo quer estar dentro do futebol.

- Se você começa o ano sem sonho ou com algo pequeno, você nunca vai chegar a algo grande. Eu quero ganhar tudo com o Flamengo. Esse é meu sonho. Eu faço parte de um grupo que se prepara para ganhar tudo e esse é meu sonho. Quero ganhar tudo, seja lá o que for - finalizou.

Com David Luiz, o grupo principal, do técnico Paulo Sousa, segue treinando no Ninho do Urubu enquanto não estreia na temporada - o que deve ocorrer no dia 6 de fevereiro, contra o Fluminense, em Brasília, pela quarta rodada do Carioca.

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E o Fla, com time alternativo, volta a campo neste sábado, para enfrentar o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Estadual e terá transmissão em tempo real do LANCE!.