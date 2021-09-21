David Luiz é relacionado e pode ser titular do Flamengo contra o Barcelona-EQU

David Luiz foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para a partida do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, válida pela semifinal da Libertadores, e tem chance de ser titular da equipe. A informação foi dada inicialmente pelo jornal “O Dia”. Embora tenha atuado pela última vez no dia 2 de maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra, David Luiz se apresentou em boa forma física. Desse modo, a expectativa era de que o zagueiro não demorasse para estrear - o que deve ser concretizar nesta quarta-feira.
Vale lembrar que o jogador treinou normalmente com o elenco e a participação contra o Barcelona dependia da avaliação da comissão técnica nos treinos da semana. Além dele, a expectativa é de que Bruno Henrique volte ao time titular no lugar de Michael. Filipe Luís e Arrascaeta devem seguir como desfalques para Renato Gaúcho.
Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol.