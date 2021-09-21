futebol

David Luiz é relacionado e pode ser titular do Flamengo contra o Barcelona-EQU

A última partida de David Luiz aconteceu no dia 2 de maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra
...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:58

LanceNet

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
David Luiz foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para a partida do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, válida pela semifinal da Libertadores, e tem chance de ser titular da equipe. A informação foi dada inicialmente pelo jornal “O Dia”. Embora tenha atuado pela última vez no dia 2 de maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra, David Luiz se apresentou em boa forma física. Desse modo, a expectativa era de que o zagueiro não demorasse para estrear - o que deve ser concretizar nesta quarta-feira.
Vale lembrar que o jogador treinou normalmente com o elenco e a participação contra o Barcelona dependia da avaliação da comissão técnica nos treinos da semana. Além dele, a expectativa é de que Bruno Henrique volte ao time titular no lugar de Michael. Filipe Luís e Arrascaeta devem seguir como desfalques para Renato Gaúcho.
Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol.

Tópicos Relacionados

flamengo
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro

