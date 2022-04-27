David Luiz é liberado para resolver 'questões pessoais' e desfalca o Flamengo contra a Católica

O técnico Paulo Sousa terá mais um desfalque importante para o duelo do Flamengo contra a Universidad Católica, desta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), válido pela terceira rodada do Grupo H da Copa Libertadores. Trata-se do zagueiro David Luiz, que foi liberado para resolver questões pessoais e não viaja com o elenco para Santiago, no Chile. - O atleta David Luiz foi liberado pela direção para resolver questões pessoais - informou o clube carioca.

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Além de David Luiz, Matheuzinho, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio também desfalcarão o Rubro-Negro. Ambos seguem em fase final de transição física e não viajarão com o grupo. Dessa forma, o zagueiro Pablo, que estreou bem na derrota para o Athletico-PR, deve seguir entre os titulares da defesa rubro-negra.

O Flamengo soma seis pontos em dois jogos e segue na liderança do Grupo H da Copa Libertadores. Contudo, o time não estufou a rede nos últimos dois jogos pelo Brasileirão e busca se recuperar para seguir na ponta da tabela. O Talleres, da Argentina, também tem seis pontos, porém com um jogo a mais.

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Adversário do Flamengo, nesta quinta, a Universidad Católica soma três pontos e vem de um triunfo em casa. A equipe tenta mais uma vitória para encostar nos dois adversários.