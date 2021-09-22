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David Luiz confirma que está à disposição para estrear pelo Flamengo nesta quarta

Zagueiro publicou um vídeo em sua rede social, que animou a torcida para a sua possível estreia nesta quarta-feira, diante do Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 15:22

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:22

Crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo
Último reforço apresentado no Flamengo, o zagueiro David Luiz está pronto para estrear com a camisa rubro-negra. Em seu perfil oficial no Instagram, o zagueiro publicou um vídeo de apresentação para o jogo desta quarta-feira, pela semifinal da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã, com a presença da torcida.Vale destacar que a última partida em que o defensor entrou em campo aconteceu no dia 2 de maio com a camisa do Arsenal. Desde então, ele manteve a forma e se apresentou em boa condição de estrear, menos de duas semanas depois de ser oficialmente apresentado.
+ Quem será o campeão da Libertadores? Veja a tabela e simule!
No elenco, o técnico Renato Gaúcho tem à disposição no setor defensivo jogadores, que antes eram contestados, mas subiram de produção desde a chegada do comandante: Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. No entanto, David Luiz chega com status de dono da posição e tende a conquistar a vaga.
+ Adriano destaca força do Flamengo na Libertadores e volta da torcida: 'É um jogador a mais dentro de campo'
A partida desta quarta será o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores e contará com a presença da torcida rubro-negra. A carga disponível para este duelo é de 35 mil, cerca de 50% da capacidade do Maracanã. Até a última terça-feira, 21 mil ingressos haviam sido vendidos e o entorno do estádio amanheceu com filas.
O jogo de volta está marcado para o dia 29, no Monumental de Barcelona, no Equador. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Palmeiras e Alético-MG na decisão, que acontecerá no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai.

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