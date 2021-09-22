David Luiz confirma que está à disposição para estrear pelo Flamengo nesta quarta

Crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Último reforço apresentado no Flamengo, o zagueiro David Luiz está pronto para estrear com a camisa rubro-negra. Em seu perfil oficial no Instagram, o zagueiro publicou um vídeo de apresentação para o jogo desta quarta-feira, pela semifinal da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã, com a presença da torcida.Vale destacar que a última partida em que o defensor entrou em campo aconteceu no dia 2 de maio com a camisa do Arsenal. Desde então, ele manteve a forma e se apresentou em boa condição de estrear, menos de duas semanas depois de ser oficialmente apresentado.

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No elenco, o técnico Renato Gaúcho tem à disposição no setor defensivo jogadores, que antes eram contestados, mas subiram de produção desde a chegada do comandante: Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. No entanto, David Luiz chega com status de dono da posição e tende a conquistar a vaga.

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A partida desta quarta será o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores e contará com a presença da torcida rubro-negra. A carga disponível para este duelo é de 35 mil, cerca de 50% da capacidade do Maracanã. Até a última terça-feira, 21 mil ingressos haviam sido vendidos e o entorno do estádio amanheceu com filas.