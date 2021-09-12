David Luiz chega ao Allianz Parque para acompanhar o Flamengo contra o Palmeiras

O Flamengo terá um torcedor especial no Allianz Parque, onde enfrenta o Palmeiras, neste domingo. Isso porque David Luiz, novo reforço do clube, já chegou ao estádio e lá acompanhará o confronto. O zagueiro, que usará o número 23, inclusive, já vestiu o manto. Veja no vídeo abaixo: David Luiz foi anunciado como reforço do Flamengo no último sábado. O jogador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, da Inglaterra, e firmou contrato até 2022. Para poder entrar em campo, contudo, David Luiz ainda precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
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Após o anúncio, o zagueiro fez uma publicação nas redes sociais. Ele comemorou o acerto e destacou o apoio da torcida na escolha pelo Flamengo como seu novo clube.
- Na vida, nada é por acaso. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nenhuma folha cai da árvore sem que seja a vontade divina. Os desafios e obstáculos surgem para que você saiba que Ele, Deus, sempre vai estar lá para te levantar. Mesmo que você não veja e, assim, a cada dia você é mais forte. Eu sempre sigo a voz de Deus e o meu coração. E, como dizem por aí, “a voz do povo é a voz de Deus”. A Nação me chamou, então, eu estou aqui.