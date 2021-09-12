Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

David Luiz chega ao Allianz Parque para acompanhar o Flamengo contra o Palmeiras

O novo reforço do Flamengo foi oficializado na última sexta-feira; David Luiz, que usará o número 23, já vestiu o manto...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 15:25
Crédito: Reprodução/Flamengo
O Flamengo terá um torcedor especial no Allianz Parque, onde enfrenta o Palmeiras, neste domingo. Isso porque David Luiz, novo reforço do clube, já chegou ao estádio e lá acompanhará o confronto. O zagueiro, que usará o número 23, inclusive, já vestiu o manto. Veja no vídeo abaixo: David Luiz foi anunciado como reforço do Flamengo no último sábado. O jogador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, da Inglaterra, e firmou contrato até 2022. Para poder entrar em campo, contudo, David Luiz ainda precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
> Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz> Veja a tabela do Brasileirão
Após o anúncio, o zagueiro fez uma publicação nas redes sociais. Ele comemorou o acerto e destacou o apoio da torcida na escolha pelo Flamengo como seu novo clube.
- Na vida, nada é por acaso. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E nenhuma folha cai da árvore sem que seja a vontade divina. Os desafios e obstáculos surgem para que você saiba que Ele, Deus, sempre vai estar lá para te levantar. Mesmo que você não veja e, assim, a cada dia você é mais forte. Eu sempre sigo a voz de Deus e o meu coração. E, como dizem por aí, “a voz do povo é a voz de Deus”. A Nação me chamou, então, eu estou aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados