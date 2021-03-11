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David Duarte tenta liberação do Goiás e avisa: 'Meu interesse é jogar pelo Fluminense'

Tricolor carioca fez proposta pelo zagueiro, mas Esmeraldino quer compensação financeira pelo jogador; contrato é até dezembro...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:59
Crédito: Divulgação
Em busca de reforços no mercado, o Fluminense está em negociações para ter o zagueiro David Duarte, do Goiás. O jogador tenta a liberação com o clube, onde tem contrato até dezembro de 2021, e admitiu publicamente a vontade de se transferir para a equipe carioca. O defensor foi um pedido do técnico Roger Machado. A notícia sobre o interesse no jogador foi dada inicialmente pelo "Uol".
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
- O Fluminense fez uma proposta, meus empresários levaram para o Goiás, só que a diretoria não está aceitando. O meu interesse é jogar pelo Fluminense, gostei do projeto apresentado, mas não quero deixar o Goiás, clube que eu tenho uma linda história, pela porta dos fundos - disse o jogador em entrevista ao "O Dia".
Aos 26 anos, David foi um dos destaques do Goiás ao longo da última temporada. Ele é cria das categorias de base do Esmeraldino e subiu para o profissional em 2015. O clube goiano deseja uma compensação financeira para liberar o zagueiro, pedindo 1,5 milhão de euros (R$ 10,2 milhões), valor negado pelo Tricolor, que não tem condições de fazer esta compra neste momento.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
- Não posso falar muitos detalhes, mas o Goiás quer receber valores maiores dos que foram oferecidos pelo Fluminense. Torço para que tudo se ajeite. Como eu disse, tenho o desejo de jogar pelo Fluminense, mas não faz sentido me segurarem tanto, pois meu contrato é curto e não tenho e nem terei conversas para renovar - completou.
Além de David Duarte, o Fluminense já contratou o zagueiro Rafael Ribeiro. Luan, atualmente se recuperando de cirurgia, e Frazan são as outras alternativas vindas do Sub-23, além de Luccas Claro, Nino e Matheus Ferraz.

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