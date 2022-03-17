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David Braz fala em 'erro absurdo' em eliminação do Fluminense e acusa árbitro de chutá-lo: 'Vergonha'

Zagueiro marcou um gol no começo do jogo contra o Olimpia, mas arbitragem anulou o lance no Defensores Del Chaco...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 00:25

Publicado em 17 de Março de 2022 às 00:25

Nesta terça-feira, o Fluminense foi eliminado pelo Olimpia da Libertadores. Após conquistar a vantagem de dois gols no Rio de Janeiro, o Tricolor perdeu por 2 a 0, no Defensores del Chaco, e saiu da competição na disputa de pênaltis. Depois da partida, David Braz desabafou a respeito do gol que marcou. No lance, a arbitragem entendeu que havia toque de mão e anulou o feito. O zagueiro disse que a atitude afetou as equipes em campo. - A gente tem que assumir os nossos erros, e não fizemos um primeiro tempo bom. Mas ninguém pode se esconder que teve um erro absurdo [de arbitragem] no começo da partida. Sabíamos que a gente tinha a vantagem, e se fizéssemos o gol no início, o time adversário poderia sentir e ser outro jogo. O árbitro foi muito infeliz de anular o gol legítimo, que não pegou no meu braço, mas sim no meu peito. Todo mundo viu. É uma vergonha o que ele fez.
David Braz ainda comentou que a decisão da arbitragem não só alterou a dinâmica da partida, como também estremeceu a confiança do elenco tricolor. Ele reiterou que ocasiões assim não podem acontecer na Libertadores.
- Depois disso começamos a ter erros, que foram fundamentais para essa situação, mas acima de tudo o erro do árbitro prejudicou muito a nossa equipe. A gente poderia ter aumentado essa vantagem, e conseguir o objetivo, que era passar de fase. É uma vergonha. O árbitro chileno envergonhou a Conmebol e essa competição grandessíssima, errando dessa forma. Uma vergonha. Por fim, o zagueiro pontuou uma série de decisões do árbitro que discordou. David Braz ainda disse que Roberto Tobar o agrediu ao final da partida, além de ter minimizado casos de agressão por parte da torcida do Olimpia.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
- Eu já passei por outras situações e muitas vezes a melhor equipe não vence, os times com vantagem são superados. Faz parte [...] Quero lembrar que não só por isso, espero que as câmeras tenham visto que fui falar no final da partida que fiquei decepcionado com ele hoje. Fui agredido duas vezes e ele me deu cartão amarelo, a torcida do Olimpia jogou garrafas de Coca-Cola, eu entreguei e ele só jogou fora, não levou como pede a regra da Fifa que o árbitro tem que apresentar, anotar. Espero que ele pelo menos escreva na súmula. No final do jogo ele me deu um chute na canela quando fui falar. Ele começou a falar a mesma coisa contra mim (que estava decepcionado), me deu um chute na canela e pisou no meu pé. Espero que as câmeras tenham pegado. É um árbitro muito bom, acompanhei em outros jogos e hoje ele foi infeliz. Pode ter se equivocado a favor da gente em alguns lances, mas estou falando de três momentos que lembro.
Crédito: DavidBrazdissequefoiagredidoporpartedatorcidadoOlimpiaepeloárbitro(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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