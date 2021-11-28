David Braz dispara contra VAR após pênalti polêmico em derrota do Fluminense: 'Continuam os erros'

Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Galo por 2 a 1, no Mineirão, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileiro. Após abrir o placar, o Tricolor sofreu o revés de um pênalti polêmico apontado pelo VAR, que foi convertido no empate. No fim do duelo, David Braz disparou contra os erros da arbitragem, memso com uso de vídeo, e afirmou que a decisão comprometeu o desempenho do time. - Viemos com o objetivo de conquistar os três pontos. Começamos até muito bem a partida. Mas depois de tanta pressão que o Atlético teve, ainda houve um erro do árbitro, do VAR, principalmente. É um absurdo conseguirmos trazer a tecnologia para o futebol para agregar, para ajudar, e ela estar atrapalhando, continuam os erros dos árbitros. Como ele não percebe que a bola não pegou no braço do Marlon? Vimos no intervalo - desabafou.

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Ainda assim, o zagueiro admitiu que a virada não se deu somente pelo VAR, mas insistiu que o pênalti desestabilizou a equipe, que vinha dominando a partida até o momento.

- Não é desculpa pela derrota de hoje. O Atlético mereceu, jogou melhor depois que fizemos o gol, pressionou a gente, mas o erro ali dificultou demais. Fazíamos o possível para segurar o primeiro tempo sem tomar gol, mas depois daquele pênalti marcado ficou difícil.

David ainda lembrou da troca de comando da Comissão de Arbitragem da CBF, quando Leonardo Guaciba foi demitido. Para o jogador, os equívocos continuaram acontecendo depois da mudança e disse que a interferência exagerada do VAR tem prejudicado o futebol.

- E foi assim o campeonato todo. Teve a troca no comitê de arbitragem, o Gaciba saiu, entrou outro e nada mudou, o VAR continuou errando, como errou hoje. É um absurdo. O Atlético está de parabéns, fez um grande campeonato, mas o VAR está aparecendo muito mais por tantos erros que cometeu nesse Brasileiro - declarou. Com o resultado, o Fluminense estacionou nos 51 pontos e se mantém na sétima colocação da competição. No próximo domingo, o Tricolor encara o Bahia na Arena Fonte Nova, às 16h, em jogo válido pela rodada 37 do Brasileiro.