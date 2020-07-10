David Beckham quer contratar Arturo Vidal para o Inter Miami

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Após as negociações com a Inter de Milão não avançarem, o futuro do meio-campista Arturo Vidal, do Barcelona, segue indefinido. Porém, de acordo com o jornal chileno 'La Cuarta', o ex-jogador inglês e atualmente dirigente David Beckham pensa em contratar o jogador para fortalecer sua equipe, o Inter Miami.

Ainda segundo a publicação, o clube da Major League Soccer (MLS) já entrou em contato para entender qual a atual situação do chileno no Barcelona. Vale destacar que a Beckham é dono da Inter de Miami, que ingressou na principal liga norte-americana na temporada 2020 ao lado do Nashville SC.