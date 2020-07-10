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David Beckham quer contratar Arturo Vidal para o Inter Miami

De acordo com o jornal chileno 'La Cuarta', o ex-jogador inglês e atualmente dirigente pensa em contratar o meio-campista, do Barcelona, para fortalecer sua equipe na MLS...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 13:23

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 13:23

Crédito: AFP
Após as negociações com a Inter de Milão não avançarem, o futuro do meio-campista Arturo Vidal, do Barcelona, segue indefinido. Porém, de acordo com o jornal chileno 'La Cuarta', o ex-jogador inglês e atualmente dirigente David Beckham pensa em contratar o jogador para fortalecer sua equipe, o Inter Miami.
Ainda segundo a publicação, o clube da Major League Soccer (MLS) já entrou em contato para entender qual a atual situação do chileno no Barcelona. Vale destacar que a Beckham é dono da Inter de Miami, que ingressou na principal liga norte-americana na temporada 2020 ao lado do Nashville SC.
Com a camisa da equipe catalã, Vidal participou de 90 jogos e marcou 10 gols, desde que chegou em 2018. Aos 32 anos, o meia entendia que a negociação com a Inter de Milão poderia ser o último grande contrato da carreira. No entanto, as negociações não avançaram, assim como a transação entre Lautaro Martínez e os culés, que segue travada.

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