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Davi celebra gol da vitória e projeta campanha do Fluminense na Copinha: 'Chegar na final e levantar o caneco'

Zagueiro marcou o gol da vitória do Fluminense na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior; Próximo desafio do time é nesta sexta-feira, contra o Fast Club-AM...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 18:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:27

Nesta terça, os Moleques de Xerém estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira partida, o Fluminense venceu a Jacuipense-BA por 1 a 0, com gol de Davi no segundo tempo. No final do jogo, o zagueiro valorizou a vitória e projetou a campanha tricolor competição. - Estou muito feliz, e mais ainda com a vitória. Graças a Deus pude contribuir com um gol, que ajudou o time a conseguir a primeira vitória do campeonato, e agora é de degrau em degrau. Um passo de cada vez para chegar na final e conseguir levantar esse caneco - disse. Nesta sexta-feira, o Fluminense irá enfrentar o Fast Club-AM, às 15h15, na sede de Matão-SP, em jogo válido pela segunda rodada da Copinha. A partida será transmitida pelo SporTV e Eleven Sports.
Crédito: DavimarcouogoldavitóriadoFluminense(MailsonSantana/FluminenseFC

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