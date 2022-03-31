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Danilo volta aos treinos no Palmeiras e vira esperança para decisão do Paulistão

Volante desfalcou Verdão no Morumbi por ainda sentir dores musculares...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 14:56

Publicado em 31 de Março de 2022 às 14:56

A volta do volante Danilo aos trabalhos no campo foi a principal novidade da reapresentação do Palmeiras na manhã desta quinta-feira (31), após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo na primeira partida da final do Campeonato Paulista, no Morumbi.O camisa 28 foi a principal ausência do Verdão não só no primeiro duelo contra o rival tricolor, mas também nas quartas de final do Estadual, ante o Bragantino, por conta de dores musculares.
A expectativa da comissão técnica de Abel Ferreira é que o volante esteja em campo no domingo (3), para o duelo de volta contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras precisa descontar dois gols para, pelo menos, levar a decisão do título para os pênaltis.
Além de Danilo, o zagueiro Kuscevic também voltou aos treinos após desfalcar a equipe por conta da sua participação com a seleção chilena na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.
Ambos foram a campo e fizeram, junto do elenco, movimentações técnicas de posse de bola com dimensões reduzidas e sem a presença dos goleiros, que trabalharam especificamente com os preparadores da posição Rogério Godoy e Thales Damasceno. Na sequência, houve um treino coletivo (com os arqueiros) e, por fim, um complemento físico.
Os titulares no estádio do Morumbi realizaram recuperação na parte interna do centro de excelência como botas pneumáticas, massagem, piscina e exercícios na sala de musculação.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: Danilo(esquerdaparticipacomWesleydostreinosdoVerdãonestaquinta(Foto:CesarGreco/Palmeiras)

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