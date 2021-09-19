Danilo volta aos treinos e Palmeiras inicia preparação para Libertadores

Crédito: Cesar Greco

Menos de 24 horas depois de vencer a Chapecoense pelo Brasileirão, o Palmeiras se reapresentou, neste domingo (19) na Academia de Futebol e deu início aos treinos visando a Libertadores. Desfalque no último jogo por trauma no tornozelo, Danilo participou de parte das atividades com bola no gramado ainda sob cuidado do Núcleo de Saúde e Perfomance.

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Os titulares de sábado ficaram na parte interna do centro de excelência para atividades regenerativas. Enquanto isso, os reservas e os jogadores que atuaram menos de 45 minutos fizeram um trabalho tático. Além deles, participaram do treino alguns atletas da categoria sub-20.

Veja a tabela completa do BrasileirãoCom orientações da comissão sobre posicionamentos e movimentações, foi realizado um treino coletivo de meia hora divido em dois tempos iguais. A preparação para o duelo contra o Atlético-MG pela Libertadores ainda conta com treino nesta segunda-feira (20).

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