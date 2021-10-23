Danilo treina sem restrições e Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Sport

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu sequência, neste sábado (23), à preparação para a partida contra o Sport, pela 28ª rodada do Brasileirão.

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No gramado, a comissão técnica propôs uma movimentação com duas equipes, enfatizando transições, posicionamentos e construções de jogadas.

Na sequência, o grupo foi dividido e, enquanto um trabalhava conceitos ofensivos (contando com a presença dos meias e dos atacantes), o outro aprimorou jogadas defensivas, com a presença dos zagueiros e laterais.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO volante Danilo, recuperado da canelite na perna direita, treinou integralmente com o grupo. Mayke, por sua vez, fez trabalhos internos e no gramado, enquanto Jorge e Gabriel Menino cumpriram cronograma no centro de excelência.

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