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Danilo treina sem restrições e Palmeiras segue se preparando para enfrentar o Sport

Mayke, Jorge e Gabriel Menino seguem fora em recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 16:00

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu sequência, neste sábado (23), à preparação para a partida contra o Sport, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Pelé, 81 anos: saiba os times que mais sofreram gols do Rei
No gramado, a comissão técnica propôs uma movimentação com duas equipes, enfatizando transições, posicionamentos e construções de jogadas.
Na sequência, o grupo foi dividido e, enquanto um trabalhava conceitos ofensivos (contando com a presença dos meias e dos atacantes), o outro aprimorou jogadas defensivas, com a presença dos zagueiros e laterais.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO volante Danilo, recuperado da canelite na perna direita, treinou integralmente com o grupo. Mayke, por sua vez, fez trabalhos internos e no gramado, enquanto Jorge e Gabriel Menino cumpriram cronograma no centro de excelência.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A partida entre Palmeiras e Sport está marcada para a próxima segunda-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília).

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