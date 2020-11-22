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futebol

Danilo, Rony e Gabriel Silva treinam e vão reforçar Palmeiras na Libertadores

Abel Ferreira comandou uma atividade na manhã deste domingo (22) e contou com novidades na Academia de Futebol
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Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 12:24
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira não quis nem esperar as famosas 24 horas para aceitar a sua primeira derrota no comando do Palmeiras. Na manhã deste domingo (22), o técnico foi ao trabalho na Academia de Futebol e contou com importantes retornos para já trabalhar a equipe que entra em campo na quarta-feira (25), diante do Delfín, no Equador.
Danilo, Rony e Gabriel Silva apareceram no campo e estão liberados para retornar ao Verdão. O trio, que foi diagnosticado com Covid-19 há pouco menos de duas semanas, deve ser titular em Manta no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores 2020.
Luan, Mayke e Lucas Lima, que atuaram na partida contra o Goiás na noite de sábado (21), também foram para o campo, ao lado dos jovens do Sub-20 que não tiveram oportunidades neste final de semana.TABELA> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosMais alguns jogadores podem aparecer de surpresa no Equador, casos de Gabriel Veron, Jailson, Viña e Alan Empereur, que já terão cumprido os 10 dias de isolamento e, caso testem negativo para o vírus, estarão liberados para o jogo.
A diretoria alviverde cogita levar alguns atletas em um vôo fretado para o Equador, uma vez que a delegação palmeirense já viaja nesta segunda-feira (23).
Delfín e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (25), a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jocay, em Manta, no Equador.

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