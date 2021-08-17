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futebol

Danilo Boza volta aos treinos e deve ficar à disposição de Diniz no Santos

Zagueiro está recuperado de lesão muscular e pode ficar à disposição contra o Libertad...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 22:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 22:00
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O técnico Fernando Diniz terá um reforço para o jogo da volta na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), contra o Libertad, no Paraguai. O zagueiro Danilo Boza está libertado para voltar aos treinos após se recuperar de um desconforto na coxa que o fez perder jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad e Fortaleza.- Estou me sentindo bem, recuperado. Agora é voltar ao ritmo que estava antes para poder estar à disposição do professor. Todo staff da fisioterapia está de parabéns pelo trabalho feito comigo e outros jogadores. Tive uma uma ótima recuperação e tenho que manter o foco para estar preparado para a sequência da temporada - disse o Boza.
O zagueiro ainda busca a vaga de titular na equipe. Após a saída de Luan Peres, para o futebol europeu, o Santos solicitou o retorno de Wagner Leonardo, que estava no Náutico. O técnico Fernando Diniz vem dando sequência para dupla Luiz Felipe e Kaiky.- Continuo buscando meu espaço na equipe, treino após treino, com respeito aos meus companheiros. Fiquei um pouco triste de ter machucado, porque ninguém quer ficar ausente, muito menos por lesão, e comigo não é diferente. Estou focado em dar o meu melhor todos as dias, para quando a oportunidade aparecer eu estar preparado e aproveitar - completou Boza.
O Peixe joga pelo empate para se classificar para as semifinais da Sul-Americana. Se perder por um gol de diferença em um placar com muitos gols, o time também avança na competição. Caso o Libertad vença o jogo por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis. Para passar nos 90 minutos, o time paraguaio precisa vencer o Santos por 1 a 0 ou por mais de dois gols de diferença.

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