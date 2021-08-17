Danilo Boza volta aos treinos e deve ficar à disposição de Diniz no Santos

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O técnico Fernando Diniz terá um reforço para o jogo da volta na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19), contra o Libertad, no Paraguai. O zagueiro Danilo Boza está libertado para voltar aos treinos após se recuperar de um desconforto na coxa que o fez perder jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad e Fortaleza.- Estou me sentindo bem, recuperado. Agora é voltar ao ritmo que estava antes para poder estar à disposição do professor. Todo staff da fisioterapia está de parabéns pelo trabalho feito comigo e outros jogadores. Tive uma uma ótima recuperação e tenho que manter o foco para estar preparado para a sequência da temporada - disse o Boza.

O zagueiro ainda busca a vaga de titular na equipe. Após a saída de Luan Peres, para o futebol europeu, o Santos solicitou o retorno de Wagner Leonardo, que estava no Náutico. O técnico Fernando Diniz vem dando sequência para dupla Luiz Felipe e Kaiky.- Continuo buscando meu espaço na equipe, treino após treino, com respeito aos meus companheiros. Fiquei um pouco triste de ter machucado, porque ninguém quer ficar ausente, muito menos por lesão, e comigo não é diferente. Estou focado em dar o meu melhor todos as dias, para quando a oportunidade aparecer eu estar preparado e aproveitar - completou Boza.