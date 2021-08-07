Danilo Boza será desfalque mais uma vez no clássico contra o Corinthians

Crédito: Danilo Boza ainda não teve sequência de jogos com a camisa do Santos (Divulgação/ Twitter do Santos

O Santos não terá o zagueiro Danilo Boza para o duelo contra o Corinthians, pelo confronto da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, na Vila Belmiro.O jogador ainda não se recuperou de desconforto na coxa que sofreu na última semana. O jogador não foi relacionado para os jogos contra Chapecoense e Juazeirense, respectivamente.O Santos também não terá o lateral-esquerdo Moraes, que teve constatada uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. O jogador vem passando por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé com acompanhamento diário pelo Departamento Médico do Santos.

Por outro lado, o Peixe ganha o reforço do atacante Marinho, que ficou fora contra a Chapecoense e poupado contra a Juazeirense por um incômodo muscular.

O técnico Fernando Diniz falou sobre a preparação do Santos para evitar lesões e desgaste físicos. Vale lembrar que o Santos viajou para Argentina, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, São Paulo novamente e, na próxima semana, Paraguai.

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