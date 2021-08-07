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Danilo Boza será desfalque mais uma vez no clássico contra o Corinthians

Zagueiro teve constatada uma lesão de grau 1 e não estará à disposição de Fernando Diniz para o duelo deste domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 18:15
Crédito: Danilo Boza ainda não teve sequência de jogos com a camisa do Santos (Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos não terá o zagueiro Danilo Boza para o duelo contra o Corinthians, pelo confronto da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, na Vila Belmiro.O jogador ainda não se recuperou de desconforto na coxa que sofreu na última semana. O jogador não foi relacionado para os jogos contra Chapecoense e Juazeirense, respectivamente.O Santos também não terá o lateral-esquerdo Moraes, que teve constatada uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. O jogador vem passando por um tratamento intensivo no CT Rei Pelé com acompanhamento diário pelo Departamento Médico do Santos.
Por outro lado, o Peixe ganha o reforço do atacante Marinho, que ficou fora contra a Chapecoense e poupado contra a Juazeirense por um incômodo muscular.
O técnico Fernando Diniz falou sobre a preparação do Santos para evitar lesões e desgaste físicos. Vale lembrar que o Santos viajou para Argentina, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, São Paulo novamente e, na próxima semana, Paraguai.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
“O único que a gente tem um pouco mais de preocupação e vem jogando constantemente é o Felipe Jonatan. Jogar 45 minutos acho que vai ser tranquilo para o Felipe. Os outros jogaram menos de 45 minutos. Acho que a gente vai estar com o time recuperado, em boas condições pela escolha que a gente fez de colocar o time que a gente colocou hoje”, disse Fernando Diniz.

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