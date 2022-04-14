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Danilo Boza, novo reforço do Vasco, se apresenta no CT Moacyr Barbosa para avaliações

Zagueiro, que chegou por empréstimo junto ao Juventude, será integrado ao elenco na próxima semana; atleta já está registrado no BID, da CBF...
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Publicado em 

14 abr 2022 às 17:12

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 17:12

Último reforço do Vasco a ser anunciado antes do fechamento da janela de transferências, Danilo Boza esteve no CT Moacyr Barbosa nesta quinta-feira para ser submetido a exames. O zagueiro já está regularizado e pode estrear pelo Cruz-Maltino, mas será integrado ao elenco somente na próxima semana.Danilo foi anunciado pelo clube de São Januário na última quarta-feira. O zagueiro foi emprestado pelo Juventude até o final de novembro, com opção de compra. O jovem de 23 anos chega para o setor carente da equipe. Atualmente, os titulares são Anderson Conceição, Quintero, além dos juniores Zé Vitor e Pimentel. Ulisses está lesionado e Miranda ainda aguarda julgamento da Conmebol, por ter sido flagrado em exame antidoping.
Confira a nota oficial do clube:''O zagueiro Danilo se apresentou no CT Moacyr Barbosa na tarde desta quinta-feira (14/04) para a realização de avaliações junto ao DESP. O mesmo seguirá trabalhando nas instalações do Gigante até ser integrado ao grupo principal na próxima semana.''
Crédito: DaniloBozaseráintegradoaoelencocruz-maltinonapróximasemana(Foto:WalmirJr

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