Danilo Barcelos se despede, cita dificuldades no Fluminense e exalta: 'Na maioria das vezes sorrimos'

Depois de ser emprestado ao Goiás até o final da temporada, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos se despediu do Fluminense nas redes sociais. Contratado em 2020 para tentar ser a solução no setor, o jogador perdeu espaço e estava fora dos planos da comissão técnica depois das chegadas de Mário Pineida e Cristiano na última janela de transferências. O vínculo do jogador com o Flu também se encerra em dezembro deste ano.- Gratidão por cada minuto, o Fluminense me ensinou muita coisa e jamais irei esquecer tudo que vivi dentro deste clube. Foram dias gigantes, algumasdificuldades sim, mas nunca nunca deixei de me entregar 1000%. Tivemos excelentes resultados e na maioria das vezes sorrimos! Muito obrigado Fluminense a todos, sem exceção… OBRIGADO - escreveu.

A postagem também traz um vídeo narrado pelo jogador com mais agradecimentos. Danilo ainda não foi anunciado oficialmente pelo Goiás, mas já está com o contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. As negociações vinham acontecendo ao longo dos últimos dias. Os dois clubes vão dividir os salários de Danilo, que até teve procuras de outras equipes, mas tinha um vencimento considerado alto.

- Hoje me despeço do Fluminense, clube com o qual tenho eterna gratidão e orgulho de ter vestido a camisa. Nesse 1 ano e meio juntos foram muitas batalhas e aprendizados. Duas Libertadores disputadas que aprendi o que é o verdadeiro espírito do Time de Guerreiros. Agradeço a oportunidade e a confiança no meu trabalho, diretoria, staff, comissões técnicas, companheiros de clube e, principalmente, aos torcedores. Fica a minha torcida pelo melhor ao Tricolor. Um forte abraço - diz o jogador no vídeo. Além do Fluminense, Danilo também tem passagens por clubes como Atlético-MG, Ponte Preta, América-MG e Botafogo, dentre outros. O lateral de 30 anos vai disputar posição com Artur e Hugo. Ele poderá reforçar a equipe na reta final do Campeonato Goiano e na sequência da temporada.

No Fluminense desde 2020, quando rescindiu com o Botafogo, Danilo Barcelos chegou a ganhar a vaga de titular na disputa com Egídio, mas os dois alternavam em bons momentos e eram bastante criticados pela torcida. Com o retorno de Marlon, foi o ex-Criciúma quem terminou 2021 como homem de confiança do técnico Marcão. Ao todo, foram 41 jogos e um gol marcado, além de sete assistências. Em 2022 foi relacionado apenas duas vezes, mas não entrou.