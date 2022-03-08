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Danilo Barcelos é emprestado pelo Fluminense ao Goiás até o fim do ano

Jogador fez exames e já foi regularizado pelo novo clube; lateral estava fora dos planos no Flu após as chegadas de Pineida e Cristiano...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 19:13

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:13

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos é o novo reforço do Goiás. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o nome do jogador já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na tarde desta terça-feira. Ele foi emprestado pelo Fluminense até o final da atual temporada, quando também se encerra o contato do jogador com o clube das Laranjeiras.As negociações vinham acontecendo ao longo dos últimos dias. Os dois clubes vão dividir os salários de Danilo, que até teve procuras de outras equipes, mas tinha um vencimento considerado alto. Ele estava fora dos planos do Flu depois das chegadas de Mário Pineida e Cristiano na última janela de transferências. Marlon é outro concorrente para a posição.
Além do Fluminense, Danilo também tem passagens por clubes como Atlético-MG, Ponte Preta, América-MG e Botafogo, dentre outros. O lateral de 30 anos vai disputar posição com Artur e Hugo. Ele poderá reforçar a equipe na reta final do Campeonato Goiano e na sequência da temporada.
No Fluminense desde 2020, quando rescindiu com o Botafogo, Danilo Barcelos chegou a ganhar a vaga de titular na disputa com Egídio, mas os dois alternavam em bons momentos e eram bastante criticados pela torcida. Com o retorno de Marlon, foi o ex-Criciúma quem terminou 2021 como homem de confiança do técnico Marcão. Ao todo, foram 41 jogos e um gol marcado, além de sete assistências. Em 2022 foi relacionado apenas duas vezes, mas não entrou.
Crédito: DaniloBarcelosnãoémaisjogadordoFluminenseevaiatuarnoGoiás(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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