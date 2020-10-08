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futebol

Danilo Avelar sofre entorse no joelho direito e será avaliado nesta quinta

Zagueiro se machucou já no fim do clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, após trombada com Lucas Lourenço. Diagnóstico e gravidade virão à tona depois dos exames...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 21:53

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 21:53

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians pode ter um desfalque importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, já que o zagueiro Danilo Avelar se machucou no fim do clássico contra o Santos (que terminou empatado em 1 a 1) e saiu de campo sentindo muita dor no joelho direito. Segundo informações do clube, ele sofreu uma entorse no local e será avaliado com mais detalhes nesta quinta-feira.Avelar sentiu a lesão após trombada com Lucas Lourenço, já na reta final do duelo com o Peixe. Imediatamente o defensor acusou a dor e ficou no gramado, precisando sair de maca, deixando o Timão com um jogador a menos nos minutos derradeiros, já que as cinco substituições já haviam sido feitas. O zagueiro foi o autor do gol de empate corintiano no gim do primeiro tempo.
Segundo a assessoria de imprensa do clube, não é possível ter informações mais aprofundadas sobre o problema no joelho direito de Avelar, mas informações mais detalhadas serão conhecidas nesta quinta-feira, quando ele será submetido a exames para diagnosticar o possível problema e a gravidade.
Caso ele precise ficar muito tempo fora de combate, o técnico Dyego Coelho ficará com apenas dois zagueiros à disposição: Gil, titular absolutou e Bruno Méndez, já que Léo Santos não tem previsão de retorno e Raul Gustavo, puxado da base, ainda cumpre suspensão que contraiu em partida do sub-20.

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