Danilo Avelar se recupera bem de cirurgia e pode reforçar o Corinthians até o meio do ano

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O zagueiro Danilo Avelar, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito em outubro, deve voltar aos gramados em breve para reforçar o Corinthians. O jogador se recuperou bem da cirurgia, realizada em 14 de outubro do ano passado e promete retornar o quanto antes para o elencoTABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Avelar se machucou no dia 7 de outubro de 2020, no empate em 1 a 1, com o Santos, na Neo Química Arena, que contou inclusive com gol do defensor. O prazo de recuperação previsto para esse tipo de lesão é de seis a oito meses, portanto, entre os meses de abril e junho ele pode estar de volta ao Timão.

- Me sinto muito bem, graças a Deus. A recuperação está sendo ótima. O trabalho da equipe de fisioterapia é muito bom, da equipe de cirurgia também foi excelente. Agradeço a eles por estar de volta ao futebol. Agora é continuar os trabalhos que eles estão passando para fortalecer e logo menos estarei na ativa novamente - comemorou o zagueiro.

Antes de se machucar, Avelar vinha sendo uma das peças principais do time corintiano. Tanto é que quando se lesionou, a equipe não tinha um substituto à altura, preocupando torcida, diretoria e membros da comissão técnica. Com a volta do atleta, o técnico Vagner Mancini ganha em qualidade e experiência para a próxima temporada, o que fortalece ainda mais o elenco alvinegro.