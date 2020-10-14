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Danilo Avelar passa por cirurgia no joelho e deve retornar em oito meses

Zagueiro do Corinthians foi submetido ao procedimento na manhã desta quarta-feira, em São Paulo, por conta do rompimento do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 17:12

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:12

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após se lesionar nos minutos finais do clássico contra o Santos, na última semana, o zagueiro Danilo Avelar foi submetido a uma cirurgia na manhã desta quarta-feira para correção do rompimento do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito. O procedimento, bem sucedido, foi realizado pelo Dr. Joaquim Grava e pelo Dr. Ivan Grava, no Hospital São Luiz Unidade Morumbi.Como já era esperado, a previsão de recuperação do jogador para voltar aos gramados é de cerca de oito meses. O início dos trabalhos de fisioterapia se dará diante da evolução clínica do atleta. Dessa forma, ele será desfalque para o Timão até o meio do ano que vem. Bruno Méndez tem sido seu substituto.
Lateral-esquerdo até dezembro do ano passado, Avelar passou a ser zagueiro em 2020, mas por conta de um problema no púbis, só conseguiu jogar após a paralisação do futebol. Desde então ele atuou em 19 partidas oficiais e marcou três gols, incluindo um diante do Santos, jogo em que lesionou o joelho direito.Sem Avelar, o Corinthians passou a contar com apenas dois zagueiros de ofício à disposição: Gil e Bruno Méndez. Por isso, o clube solicitou o retorno imediato de Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro. Ele foi reintegrado ao elenco alvinegro e inclusive já esteve no banco diante do Ceará, no último domingo.
Confira a nota oficial do Timão sobre a cirurgia de Danilo Avelar:
"Na manhã desta quarta-feira (14), o zagueiro Danilo Avelar foi operado em virtude do rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito que sofreu na semana passada, em partida diante do Santos.
A cirurgia foi conduzida pelo consultor médico do Corinthians, Dr. Joaquim Grava, e o médico do clube, Dr. Ivan Grava, no Hospital São Luiz Unidade Morumbi. O procedimento foi bem sucedido.
Avelar tem previsão de retorno aos gramados em oito meses. O início do trabalho de fisioterapia se dará conforme evolução do atleta"

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