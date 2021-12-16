Danilo Avelar e Cruzeiro se aproximam de um acerto

O lateral-esquerdo e zagueiro Danilo Avelar, está mais perto do Cruzeiro para a próxima temporada. A vinda do jogador pode ser facilitada, pois o Corinthians não o colocou em seus planos para o ano que vem. Porém, o acerto dependerá de uma rescisão , pois ainda tem vínculo com a equipe paulista até o fim de 2022. Sem atuar há mais de um ano após lesão e episódio de injúria racial,o jogador foi descartado oficialmente pelo Timão. Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica veem Avelar como bom reforço para a defesa, já que ele consegue ter bom desempenho na zaga e na lateral esquerda, sua posição original, A saída anunciada pelo Timão, levou o Cruzeiro a ficar atento, pois enxerga uma oportunidade de mercado para ter um elenco experiente e jovem, tendo nomes como Matheus Pereira e Rafael Santos para a posição. A negociação está na fase de conversações. A informação do interesse foi divulgada pelo portal Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.Diretoria do Corinthians comunica saída de Avelar​A diretoria do Corinthians não mudou de ideia em relação à situação de Danilo Avelar. O diretor de futebol Roberto de Andrade afirmou que o zagueiro, que cometeu injúria racial, não voltará a vestir a camisa do clube alvinegro. Segundo Roberto de Andrade, o Timão está apenas aguardando o jogador finalizar seu tratamento após ter rompido o ligamento cruzado do joelho direito. Depois, a ideia é emprestar o atleta. - Nós vamos achar uma situação para ele primeiro, vamos emprestá-lo, estamos só aguardando o final da transição dele do departamento médico para estar apto para trabalhar em qualquer outro lugar, mas no Corinthians ele não joga mais - completou. A postura da diretoria foi motivada por um ato de injúria racial cometido pelo jogador no dia 23 de junho, em uma sala de bate-papo de gamers do jogo Counter-Strike. Avelar se referiu a outra pessoa como "filho de rapariga preta". Após o vídeo do jogo ser disponibilizado na internet, Avelar admitiu a injúria. O atleta chegou ao Corinthians por empréstimo em 2018 e, em 2019 o clube realizou a compra junto ao Torino, da Itália. Ele terminou a temporada de 2020 como titular na lateral-esquerda, mas depois passou a atuar como beque. Avelar tem 32 anos. Antes de jogar pelo Corinthians, atuou pelo Amiens (França), Torino e Cagliari (ambos da Itália), Karpaty (Ucrânia), Schalke 04 (Alemanha) e Rio Claro-SP.