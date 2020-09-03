Danilo Avelar e Cássio destacam importância da vitória do Corinthians

O Corinthians conseguiu uma vitória importante nesta quarta-feira, diante do Goiás, fora de casa, pela sétima rodada do Brasileirão-2020. O placar de 2 a 1 acabou tendo participação importante de duas figuras: Cássio, com defesas milagrosas, e Danilo Avelar, com o gol do triunfo já nos acréscimos da partida. A dupla destacou a relevância da conquista desses três pontos no campeonato.

Em entrevista para a TV oficial do clube, os dois analisaram a importância do resultado para o Timão, que estava perto da zona de rebaixamento. O goleiro, que acabou salvando a equipe em pelo menos dois lances perigosos, disse saber que alguns problemas precisam ser corrigidos nos próximos dias, mas o importante, pelo menos nesta quarta-feira, foi ter conquistado a vitória.

- Importante, de repente estivemos em alguns momentos bem para de repente fazer um placar melhor, acabamos tomando um gol e conseguimos a vitória. Acho que neste momento precisávamos da vitória, agora temos duas partidas em casa. É importante pontuar fora, nós viemos de uma derrota, e o time mostrou empenho, vontade, dedicação. Acho que o que vale é a vitória, amanhã o professor corrige o que temos que melhorar, mas hoje é parabéns a todos, parabéns pela vitória e vai Corinthians! - avaliou o camisa 12.Avelar, por sua vez, corroborou com o companheiro em relação à importância da vitória neste momento e também aproveitou para explicar como conseguiu marcar o seu decisivo gol. Segundo o zagueiro, o lance foi praticamente sem querer, já que a bola acabou batendo em sua cabeça antes de entrar.