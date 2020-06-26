Danilo Avelar comemora dois anos de Corinthians: 'É aqui que quero ficar'

Crédito: Divulgação/Ms+Sports

Apresentado em 26 de junho de 2018, Danilo Avelar completa, nesta sexta-feira, dois anos defendendo o Corinthians. O camisa 35 fez sua estreia pelo Timão no amistoso diante do Cruzeiro, e a partir dessa partida, passou a ser titular absoluto, realizando 19 jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Seu primeiro gol pelo alvinegro, em 16 de setembro, foi na vitória por 2 a 1 diante do Sport. Com bom desempenho, se destacou em número de passes e esteve entre os principais laterais do campeonato no quesito.Apesar de ter feito um bom 2018, e ter marcado dois gols, foi em 2019 que o lateral brilhou. Avelar marcou seu primeiro tento da temporada contra o Palmeiras, na vitória por 1 a 0. Assim, deslanchou e balançou a rede em jogos decisivos, como na final do Paulistão, no triunfo por 2 a 1 contra o São Paulo.E MAIS:Com apoio do Corinthians, campanha arrecada fundos para a compra do remédio mais caro do mundoMais uma ação de milhões: confira os processos que o Corinthians sofreu nos últimos mesesCorinthians encerra primeira semana de atividades no CT na retomadaApós renovar com o Boca, Tevez cogita se aposentar no CorinthiansCorinthians brinca com rival ao relembrar goleada de 2011: 'Atropelo'VÍDEO: Assista aos bastidores da apresentação de Jô no CorinthiansImportante na campanha do título, Danilo chegou a ficar 11 jogos invicto. O atleta atingiu ainda 648 passes certos, sendo assim o lateral com mais passes corretos no campeonato, e levando o prêmio de melhor do Paulistão.

- Bom, são dois anos que parecem dez, essa é a verdade. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas serviram de aprendizado, muitas alegrias, muitas comemorações, então no geral são sensações muito boas. Confesso que não imaginava que seria dessa maneira, que eu estaria vivendo esses dois anos que eu vivi, mas estou muito realizado, muito grato, muito feliz, estou com uma paz interior assim, absurda, em saber que estou no lugar certo. Consegui demonstrar muita coisa, tenho muito a demonstrar ainda, então foram dois anos intensos em que tive altos e baixos, mas que gerou tudo isso, sei que ainda tem muita coisa para eu viver aqui - disse o camisa 35.

Além dos quatro gols importantes pelo Paulistão, Danilo Avelar balançou a rede pela Copa do Brasil e mais duas vezes pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza e o segundo na vitória por 1 a 0 em cima da Chape. A campanha do Brasileiro com Danilo Avelar titular em 25 partidas, encerrou com o Corinthians na oitava posição, garantindo uma vaga nas fases preliminares da Copa Libertadores de 2020.

Na atual temporada, um desconforto tirou Danilo dos gramados, somando apenas duas atuações pela Flórida Cup. Em dois anos de Corinthians, Avelar soma um título paulista (2019), 91 jogos oficiais e nove gols marcados.