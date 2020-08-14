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futebol

Daniel Paulista reclama sobre a postura ofensiva do Sport

De acordo com o técnico, o time pernambucano não deu trabalho ao Vasco da Gama...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 00:17

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:17

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A 2ª rodada do Brasileirão termina de maneira amarga para o Sport. Em São Januário, o time pernambucano não conseguiu segurar o Vasco da Gama e foi superado por 2 a 0.Nos vestiários, o técnico Daniel Paulista lamentou a pouca produtividade no campo ofensivo. Na visão do comandante, o Leão criou pouco.
‘Acho que nosso maior erro foi não ter sido tão incisivo ali no setor de ataque. Tivemos mais posse de bola, bom toque de bola, mas faltou maior poder de definição. Isso em toda a equipe. É uma falha coletiva. A gente teve um melhor controle do jogo, finalizações, escanteios, mas faltou sermos mais incisivos no momento de definição. Fizemos o goleiro do Vasco trabalhar muito pouco’, afirmou.
Com um triunfo e uma derrota, o Sport volta a campo no domingo, quando encara o Atlético-GO, na Ilha do Retiro.

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