Daniel Paulista contesta arbitragem por possível pênalti em Elton

Na noite deste domingo, o Sport sofreu, mas conseguiu na base da raça, um empate importante diante do Atlético-GO, feito que evitou uma turbulência na Ilha do Retiro.Na coletiva de imprensa, o técnico Daniel Paulista acredita que o time merecia sorte melhor e alfinetou a arbitragem sobre um suposto pênalti em cima de Elton.

‘Pelo que foi apresentado pelas duas equipes, o Sport apresentou mais situações para vencer a partida, jogou mais no campo ofensivo’. ‘Aos poucos, a equipe já foi retomando as rédeas da partida, controlando melhor as ações, já poderia ter empatado no primeiro tempo, se o juiz tivesse pelo menos ido consultar o VAR no pênalti claríssimo sobre Elton, mas são circunstâncias de jogo’.