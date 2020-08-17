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futebol

Daniel Paulista contesta arbitragem por possível pênalti em Elton

Treinador do Leão reclamou de lance polêmico na etapa inicial e aprovou atuação do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 23:02

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 23:02

Crédito: Heber Gomes/Atlético-GO
Na noite deste domingo, o Sport sofreu, mas conseguiu na base da raça, um empate importante diante do Atlético-GO, feito que evitou uma turbulência na Ilha do Retiro.Na coletiva de imprensa, o técnico Daniel Paulista acredita que o time merecia sorte melhor e alfinetou a arbitragem sobre um suposto pênalti em cima de Elton.
‘Pelo que foi apresentado pelas duas equipes, o Sport apresentou mais situações para vencer a partida, jogou mais no campo ofensivo’. ‘Aos poucos, a equipe já foi retomando as rédeas da partida, controlando melhor as ações, já poderia ter empatado no primeiro tempo, se o juiz tivesse pelo menos ido consultar o VAR no pênalti claríssimo sobre Elton, mas são circunstâncias de jogo’.
O Sport volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Santos, em Recife.

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