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Daniel Paulista aposta na Ilha do Retiro para o Sport subir no BR-20

Depois dos jogos fora de casa, o comandante aposta na força do Leão como mandante para conseguir as vitórias...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:37

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:37

Crédito: Evaldo Altino
De volta à elite do futebol nacional, o Sport tem encontrado dificuldades neste início de Campeonato Brasileiro. Nos três primeiros jogos, o Leão conseguiu apenas uma vitória, justamente quando foi o mandante.Agora, o técnico Daniel Paulista quer tirar o melhor do seu time quando atuar dentro de casa e projeta seis pontos contra Santos e São Paulo, na Ilha do Retiro.
‘Agora vamos para dois jogos onde o mando de campo, mesmo não tendo torcedor, é determinante para que a gente consiga criar essa gordura, margem de segurança para quem estar atrás, para que nós, na sequência, possamos sair com mais tranquilidade e propor mais o jogo em busca de um resultado melhor fora de casa’, finalizou.
O primeiro desafio do Leão será na quinta-feira, diante do Peixe. No fim de semana, o rival é o Tricolor.

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