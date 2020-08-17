Daniel Paulista aposta na Ilha do Retiro para o Sport subir no BR-20

Crédito: Evaldo Altino

De volta à elite do futebol nacional, o Sport tem encontrado dificuldades neste início de Campeonato Brasileiro. Nos três primeiros jogos, o Leão conseguiu apenas uma vitória, justamente quando foi o mandante.Agora, o técnico Daniel Paulista quer tirar o melhor do seu time quando atuar dentro de casa e projeta seis pontos contra Santos e São Paulo, na Ilha do Retiro.

‘Agora vamos para dois jogos onde o mando de campo, mesmo não tendo torcedor, é determinante para que a gente consiga criar essa gordura, margem de segurança para quem estar atrás, para que nós, na sequência, possamos sair com mais tranquilidade e propor mais o jogo em busca de um resultado melhor fora de casa’, finalizou.