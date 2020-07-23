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Daniel Paulista acredita que vaga no mata-mata da Copa do NE aumenta a confiança do Sport

No mata-mata, o primeiro adversário do Leão é o Fortaleza, que fez uma ótima campanha na fase de grupos...
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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:45

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:45

Crédito: Divulgação/Sport
Se as coisas não vão bem para o Sport no Campeonato Pernambucano, pelo menos na Copa do Nordeste o Leão conseguiu uma vaga nas quartas de final e mantém vivo o sonho do título regional.Aliviado com a classificação, o técnico Daniel Paulista exaltou o pouco de tranquilidade no ambiente que teve com o êxito e a projeção para encarar o Fortaleza.
'O mais importante hoje, pelo momento da nossa equipe e por tudo que a gente vem vivendo, era conseguir essa classificação. Assim, dá mais um pouco de tranquilidade, eleva a confiança dos atletas para que a gente possa fazer um jogo bem disputado contra o Fortaleza e tentar buscar mais uma vez a classificação', enfatizou o técnico Daniel Paulista.
Com o empate diante do Confiança, o Sport terminou a Primeira Fase da Copa do Nordeste na quarta colocação do grupo A, com 10 pontos.

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