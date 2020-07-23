Daniel Paulista acredita que vaga no mata-mata da Copa do NE aumenta a confiança do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Se as coisas não vão bem para o Sport no Campeonato Pernambucano, pelo menos na Copa do Nordeste o Leão conseguiu uma vaga nas quartas de final e mantém vivo o sonho do título regional.Aliviado com a classificação, o técnico Daniel Paulista exaltou o pouco de tranquilidade no ambiente que teve com o êxito e a projeção para encarar o Fortaleza.

'O mais importante hoje, pelo momento da nossa equipe e por tudo que a gente vem vivendo, era conseguir essa classificação. Assim, dá mais um pouco de tranquilidade, eleva a confiança dos atletas para que a gente possa fazer um jogo bem disputado contra o Fortaleza e tentar buscar mais uma vez a classificação', enfatizou o técnico Daniel Paulista.