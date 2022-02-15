Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Daniel Jr revela idolatria por Ronaldo Fenômeno e Neymar, mas garante inspiração em CR7
futebol

Daniel Jr revela idolatria por Ronaldo Fenômeno e Neymar, mas garante inspiração em CR7

O jovem meia do Cruzeiro se destacou na vitória sobre o Tombense e está ganhando a confiança do técnico Paulo Pezzolano...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:25
O meia Daniel Júnior, do Cruzeiro, teve um início de ano em alta velocidade. Começou 2022 com uma boa campanha na Copa São Paulo de Juniores, ajudando a Raposa a chegar às quartas de final do torneio, Depois, foi promovido aos profissionais e teve algumas chances no elenco. Por fim, fez um bom jogo diante do Tombense, marcou seu primeiro gol como profissional e saiu de campo elogiado pela comissão técnica e tem ganhado espaço na equipe. Daniel falou dessa ascensão, das suas inspirações e planos na Raposa. Confira nos vídeos da matéria. Daniel Júnior foi autor de um dos gols do Cruzeiro na vitória sobre o Tombense-(Divulgação/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados