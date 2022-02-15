Daniel Jr revela idolatria por Ronaldo Fenômeno e Neymar, mas garante inspiração em CR7

O meia Daniel Júnior, do Cruzeiro, teve um início de ano em alta velocidade. Começou 2022 com uma boa campanha na Copa São Paulo de Juniores, ajudando a Raposa a chegar às quartas de final do torneio, Depois, foi promovido aos profissionais e teve algumas chances no elenco. Por fim, fez um bom jogo diante do Tombense, marcou seu primeiro gol como profissional e saiu de campo elogiado pela comissão técnica e tem ganhado espaço na equipe. Daniel falou dessa ascensão, das suas inspirações e planos na Raposa. Confira nos vídeos da matéria. Daniel Júnior foi autor de um dos gols do Cruzeiro na vitória sobre o Tombense-(Divulgação/Cruzeiro)