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futebol

Daniel Guedes chega à marca de 100 jogos na carreira

Revelado pelo Santos e com passagem pelo Goiás, atleta volta a ter
regularidade de atuações no Cruzeiro
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Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 13:25
Crédito: Daniel voltou ao futebol jogando pelo Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Após ser inocentado de um longo processo de doping, que o deixou longe dos gramados por um ano, o lateral-direito Daniel Guedes se firmou como titular do Cruzeiro nos últimos cinco jogos. E neste domingo, diante do Oeste, pela Série B do Brasileirão, vai comemorar uma marca inédita na carreira: a de 100 jogos como atleta profissional. -Sinceramente, não esperava isso agora. Mas é algo que sempre sonhei desde que comecei lá no Santos e que de certa maneira, até foi adiado por conta do tempo que fiquei sem atuar. Recentemente, pude voltar a jogar por uma grande equipe como o Cruzeiro. O nosso momento não é fácil, então estou focado em trabalhar para melhorar nossa situação. Mas, sem dúvidas, saber que cheguei até aqui me dá forças para ir mais longe- disse Guedes. Revelado no Santos, equipe pela qual foi campeão da Copa São Paulo em 2014, e Paulista em 2015 e 2016, além de ter disputado a Libertadores, disputou 76 partidas, até ser emprestado ao Goiás, na temporada passada, onde esteve presente em 18 partidas. -Foi um aprendizado muito grande nessas duas equipes. A primeira onde me formei como atleta e ser humano, praticamente. E no Goiás foi minha primeira experiência fora do Santos e me deu muita bagagem também. Assim como vivo uma história diferente hoje no Cruzeiro e sei que vamos sair mais fortes dessa-completou. Cedido à Raposa por empréstimo até o fim da temporada, Danielnão faz projeções para o futuro, além dos objetivos da equipe. -Vim aqui para ajudar o Cruzeiro a subir e é esse o nosso objetivo. Não tem como pensar diferente. Espero que neste jogo especial para mim, possamos retomar o caminho das vitórias. Daniel Guedes na carreira profissional: Santos FC 2014 – 2 JogosSantos FC 2015 – 21 JogosSantos FC 2016 – 6 JogosSantos FC 2017 – 18 JogosSantos FC 2018 – 28 JogosSantos FC 2019 – 1 JogoGoiás 2019 – 18 JogosCruzeiro 2020 – 5 Jogos

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