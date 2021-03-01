Daniel faz resumo da temporada e prevê Bahia disputando títulos em 2021

Crédito: Bruno Queiroz / EC Bahia

Em sua primeira temporada com a camisa do Bahia, o meia Daniel teve o ano mais artilheiro da carreira, com cinco gols marcados, e se destacou também nas assistências. O camisa 8 deu seis passes para gol, segundo números da plataforma "InStat". Para o jogador, porém, o ano atípico, devido à pandemia do novo coronavírus, atrapalhou suas metas pessoais e, principalmente, do clube.

> Veja a lista de maiores campeões nacionais do Brasil

- Minha temporada teve altos e baixos, eu esperava ter mais jogos em sequência como titular, mas quis o destino que essa sequência fosse interrompida várias vezes, sempre acontecendo alguma coisa como a Covid-19, cartões, mas tive bons números de assistências dentro do elenco. Lógico que esperávamos um desempenho melhor do time num todo. Que brigasse por coisa mais importante. Fosse bem mais longe na Copa do Brasil, no Brasileiro, esperávamos que a briga fosse lá em cima por uma vaga na Libertadores. Mas futebol existe o imponderável - analisou o atleta.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BAIANONos números do elenco, Daniel só perde em assistências no time para Juninho, que deu 10 passes para gol em 2020/21. O meia ainda tem uma média de acerto de passes superior a 90%. Foram 49 jogos na temporada, sendo 37 como titular. Alguns atletas do elenco ganharam alguns dias de folga, mas já se reapresentarão nesta terça-feira à tarde, no CT Evaristo de Macedo para iniciar os trabalhos visando a disputa do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana.