Daniel espera repetir fase artilheira de 2020 e ajudar o Bahia no Brasileiro

Crédito: Felipe Ribeiro/EC Bahia

Depois de fazer seu ano mais artilheiro da carreira, o meio-campo Daniel espera melhorar o feito e ajudar o Bahia neste Campeonato Brasileiro. Aos 25 anos, ele tem 19 partidas nesta temporada, sendo 17 como titular, mas ainda não balançou a rede.

> Confira os 20 técnicos da Série A do Brasileirão

- Realmente o ano de 2020 foi muito especial. Vivi uma fase artilheira, quem diria! Mas isso é porque me aproximo do ataque e piso mais na área, além de também estar sempre arriscando de fora. Vamos trabalhar para estar sempre melhorando e ajudando o Bahia a conquistar títulos - afirmou.

Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultados

O camisa 8 do Bahia já soma 68 jogos, tem cinco gols marcados e sete assistências no total desde que chegou ao clube.

- São números bons, mas podemos melhorá-los. Sempre. O Bahia chegará forte e nós iremos fazer um grande papel. Podem apostar - explicou.