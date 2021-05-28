AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Daniel espera repetir fase artilheira de 2020 e ajudar o Bahia no Brasileiro

Ano passado, meio-campista marcou cinco gols, sua melhor marca em uma temporada em toda carreira...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 18:01
Crédito: Felipe Ribeiro/EC Bahia
Depois de fazer seu ano mais artilheiro da carreira, o meio-campo Daniel espera melhorar o feito e ajudar o Bahia neste Campeonato Brasileiro. Aos 25 anos, ele tem 19 partidas nesta temporada, sendo 17 como titular, mas ainda não balançou a rede.
> Confira os 20 técnicos da Série A do Brasileirão
- Realmente o ano de 2020 foi muito especial. Vivi uma fase artilheira, quem diria! Mas isso é porque me aproximo do ataque e piso mais na área, além de também estar sempre arriscando de fora. Vamos trabalhar para estar sempre melhorando e ajudando o Bahia a conquistar títulos - afirmou.
Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultados
O camisa 8 do Bahia já soma 68 jogos, tem cinco gols marcados e sete assistências no total desde que chegou ao clube.
- São números bons, mas podemos melhorá-los. Sempre. O Bahia chegará forte e nós iremos fazer um grande papel. Podem apostar - explicou.
O Bahia de Daniel enfrentará o Santos, na estreia do Brasileiro, às 20h, neste sábado, no estádio do Pituaçu.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escrito inteiramente por Ariana, "petal" reflete suas inseguranças da forma mais madura em sua carreira
"petal": novo álbum de Ariana Grande mostra que é possível florescer em meio ao caos
Imagem de destaque
Saúde vascular: veja como vitaminas e suplementos podem proteger veias e artérias
Reforma tributária
O imposto que vai mudar de lugar. Para onde vamos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados