Daniel espera jogo aberto e confia na classificação do Bahia na Sul-americana

Crédito: Felipe Ribeiro/EC Bahia

Nesta quarta-feira, dia 26, o Bahia receberá o Montevideo City Torque, do Uruguai, no Pituaçu, para tentar a vitória e a vaga para a próxima fase da Copa Sul-americana. Mas para a vingar se concretizar o Bahia precisa vencer o time uruguaio e torcer para que o líder do grupo, o Independiente-ARG, perca para o lanterna, o Deportivo Guabirá, da Bolívia, dentro de casa.

Apesar do cenário de dificuldade, o meio-campista Daniel confia que o Bahia pode se classificar. Para isto, o jogador afirma que a equipe precisa, antes de tudo, fazer a própria parte.

- Olha, já vi muita coisa no futebol, apesar da minha idade. Acho que primeiro deveríamos se concentrar em vencer o Montevideo, esquecer o jogo lá na Argentina. Temos que pensar sempre na vitória - comentou.

Daniel chegou no Bahia em 2020. De lá para cá somou 67 jogos, marcou cinco vezes e já distribuiu sete assistências. Na temporada passada por exemplo, ele viveu sua fase mais artilheira e ficou entre os cinco maiores goleadores do time na temporada.

- Eu gosto de fazer gol, quem não gosta? Mas sempre fui de dar mais assistências. No jogo de quarta, precisaremos de gols e se abrir, vamos chutar. Time tem criado bastante, temos que fazer a nossa parte e sempre que possível deixando os companheiros na cara do gol. - explicou.

Daniel é segundo maior passador do time na temporada, tem mais de mil passes somando todos os jogos do Bahia em 2021. Só perde para Patrick de Lucca.